Ляпина требует от Пшонки разобраться с фальсификациями

Народный депутат, победитель выборов в киевском одномандатном избирательном округе №216 Ксения Ляпина, которая баллотировалась от ВО "Батькивщина", требует от генерального прокурора Украины Виктора Пшонки возбудить уголовное дело по факту фальсификации результатов голосования на избирательном участке №800180.

Об этом сообщает сайт партии «За Украину!».

Как подчеркивается в сообщении, на этом избирательном участке в интересах провластного кандидата, самовыдвиженца Александра Супруненко в сфальсифицированном протоколе было дополнительно приписано 182 голоса, которые «забрали» у других кандидатов в депутаты. В партии отметили, что если в протоколах, которые после завершения подсчета голосов получили все члены участковой избирательной комиссии, количество голосов, отданных за А.Супруненко, – 382, то в итоговом протоколе окружной избирательной комиссии по этому участку А.Супруненко записали 574 голоса. Во время сверки подписей на первичных протоколах из избирательного участка оказалось, что в первом и втором экземпляре протокола о подсчете голосов, находящихся в окружной избирательной комиссии, подписи членов участковой избирательной комиссии №800180 были подделаны.

В связи с этим К.Ляпина обратилась к В.Пшонке с требованием безотлагательно возбудить уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Украины о фальсификации результатов голосования на избирательном участке №800180 и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 31 октября К.Ляпина заявила, что в 216-ом избирательном округе в Киеве фальсифицируют данные в интересах провластного кандидата и оказывают давление на членов избирательных комиссий, чтобы те подделывали протоколы.

По словам К.Ляпиной, на избирательном участке №180 по результатам голосования и согласно протоколу УИК именно она победила в мажоритарном округе. В протоколе с «мокрой печатью» отмечено, что за К.Ляпину проголосовали 389 избирателей, а за самовыдвиженца, народного депутата от Партии регионов А.Супруненко - 382 голоса. Однако на официальном сайте ЦИК значатся совсем иные цифры, в частности, по информации системы ЦИК, на этом участке победил А.Супруненко, которому "отдали" 574 голоса. Кроме того, утверждает К.Ляпина, оказывается «давление на членов избирательных комиссий с требованием давать фальшивые свидетельства, или переписывать протоколы в интересах Супруненко». «Сегодня мы выявили уголовное преступление - подмену протоколов. Данные всех протоколов, которые имеют одинаковую юридическую силу с основными протоколами, у членов комиссии не совпадают с данными в ЦИК и с протоколами, представленными председателем участковой комиссии №180 в окружную избирательную комиссию", - сообщала К.Ляпина.

По данным сайта ЦИК, К.Ляпина победила в округе № 216, за нее проголосовали 29,27% избирателей.