Из-за сегодняшней аварии Янукович поручил Азарову проверить состояние железной дороги

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить реализацию комплекса мероприятий по проверке состояния подвижного состава, железнодорожных путей, устройств и других объектов железнодорожного транспорта общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Соответствующее поручение глава государства дал в связи с тем, что 1 ноября в Запорожье с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда № 27 «Киев — Севастополь», и с целью недопущения таких случаев в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября т.г. в 4.45 на станции Запорожье-1 на стрелочном переводе № 160 произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №27 сообщением Киев-Севастополь с критическим наклоном одного из вагонов. Травмированных среди пассажиров поезда нет, вагоны также не пострадали. Железнодорожное движение по станции Запорожье-1 не прекращалось.

В ликвидации последствий схождения поезда были задействованы около 100 работников Запорожской дирекции железнодорожных перевозок, на место происшествия оперативно прибыли два восстановительных поезда со ст. Запорожье-2 и Пологи, которые ликвидировали последствия происшествия. Основной состав поезда № 27 продолжил движение по маршруту.

После инцидента пассажиров пострадавших вагонов перевели в санитарно-бытовой корпус станции Запорожье-1, где им предложили чай, кофе, воду, теплые одеяла и пр. Для этих пассажиров был организован специальный состав поезда, который доставил их до места назначения.

Причины инцидента выясняет специальная комиссия.

Приднепровская железная дорога приносит извинения пассажирам поезда №27 Киев — Севастополь за произошедший инцидент.