Чавушоглу: наблюдатели не согласны с критическим заявлением глав миссий ОБСЕ и ПАСЕ

Об этом в среду вечером заявил заместитель руководителя миссии наблюдения Парламентской Ассамблеи Совета Европы, экс-председатель ПАСЕ Мевлют Чавушоглу, сообщает Укринформ.

"Совместное заявление, сделанное председателями миссий ПАСЕ и ОБСЕ о выборах, на мой взгляд, не отражает заключений членов ПАСЕ, объявленных в понедельник утром на внутреннем заседании - на следующий день после нашего наблюдения за выборами. Большинство моих коллег и я сообщили, что считаем техническую организацию дня голосования "очень хорошей", - сказал Чавушоглу.

Он заметил, что читал ремарки о справедливости парламентских выборов в Украине. По его мнению, некоторые из этих замечаний имеют мало общего с тем, что настоящие наблюдатели видели во время путешествий по стране. "Существует расхождение между этой риторикой и тем, что мы видели на местах", - подчеркнул политик.

Он отметил, что как бывший президент ПАСЕ владеет значительным опытом в наблюдении за выборами, принимал участие в нескольких миссиях Совета Европы, которые проводились вместе с ОБСЕ.

"Могу сказать, что после того, как я вместе с коллегой Лукой Волонте (Luca Volonte), председателем группы ЕНП (Европейская народная партия - Ред.) в ПАСЕ в прошлое воскресенье посетили 15 избирательных участков в Харькове, мы совместно пришли к выводу, что каждый отдельный избирательный участок был спокойным, профессионально хорошо организованным, прозрачным в обращении с избирателями, и именно это мы оценили показателем "очень хорошо", - говорится в тексте заявления.

Он выразил убеждение, что члены миссии ПАСЕ не подвергали сомнению техническую достоверность результатов или легитимность этих выборов. "На это время некоторые люди выразили политическую позицию, утверждая, что это был "шаг назад от демократии". С моей личной точки зрения, на таких выборах наблюдатели должны наблюдать и выносить суждение о выборах и не пытаться вместо этого выражать политические мнения, предвзятые в пользу одной из сторон", - заявил Чавушоглу.

"Любая риторика о том, что это была нечестная игра, является чепухой. Большинство наблюдателей оценили эти выборы на "хорошо" или "очень хорошо". Я считаю, что воля народа была отображена в ходе этих выборов", - добавил заместитель председателя наблюдательной миссии ПАСЕ.

Он отдельно остановился на том, что отношение к политическим процессам в Украине или симпатии к отдельным политикам не должны отражаться в позиции наблюдателей, главная обязанность которых - делать заключения о том, насколько свободно люди могут выразить свою позицию на выборах.

"Независимо от того, что люди думают о Юлии Тимошенко, независимо от того, виновна она или нет, в хорошем она состоянии или же в плохом, осуждение Тимошенко не должно оказывать влияние на признание легитимности этих выборов", - заметил политик.

Он напомнил также о проблеме свободы слова и доступа к медиа, которая тоже поднималась критиками. "Должен сказать, что количественные показатели, которые я видел с сентября, свидетельствуют о том, что 65% времени в телевизионных новостях были посвящены оппозиции. Поэтому критика об отсутствии доступа к прессе не справедливая", - сказал представитель ПАСЕ.

"ЕС должен активнее взаимодействовать с Украиной, и не пытаться изолировать или наказать эту страну, которая является молодой демократией и стремится стать частью Европейского Союза", - заявил Чавушоглу.