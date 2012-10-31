Литвин проходит с результатом 66,53%

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий по ИО №65.

В избирательном округе № 65 (город Новоград-Волынский, Барановский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Красноармейский районы) побеждает народный депутат, председатель Верховной Рады Украины, выдвиженец Народной Партии Владимир Литвин, который набрал 66,53% голосов избирателей. Вторым стал кандидат от оппозиции, бывший председатель Житомирского облсовета Виталий Француз, который набрал 20,84% голосов.

Еще в одном округе из шести округов области продолжается обработка протоколов.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области, по предварительным данным, в мажоритарных округах побеждают: Анжелика Лабунская (округ № 63), Владимир Пехов (округ № 64), Виталий Журавский (округ № 66), Геннадий Зубко (округ № 62).