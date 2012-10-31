Шевченко заявляет, что Королевскую не бросит

Об этом сообщает пресс-служба партии "Украина-Вперед!".

По словам А.Шевченко, выборы в украинский парламент для него стали первым шагом в большую политику.

«Я объехал всю страну, общался с тысячами людей, воочию увидел все те проблемы и трудности, с которыми сталкивается каждый день большинство украинцев... Мне небезразлично будущее страны. Поэтому я остаюсь в политике и в команде «Украина – Вперед!», – сказал он.

А.Шевченко отметил, что принимая решение идти на выборы, партия «Украина – Вперед!» понимала все риски, но была готова брать на себя политическую ответственность. Теперь партия будет работать над тем, чтобы объединить всех единомышленников ради реальных перемен в стране, сказал он.

«Мы готовы брать на себя политическую ответственность и бороться за изменение жизни наших людей к лучшему без представительства в парламенте. Будем работать с людьми, объединяться с единомышленниками, сотрудничать с гражданскими организациями – ради реальных перемен в стране. Украина будет идти вперед. Наши главные победы еще впереди!», – сказал А.Шевченко.