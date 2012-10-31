МИД надеется, что Свобода откажется от своих радикальных взглядов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

"Мы надеемся на то, что парламентские партии, с какой бы предвыборной программой или с какими бы высказываниями они не приходили в парламент, там уже будут вести себя ответственно, как представители не просто определенного сектора мыслей в обществе, а как те, кто берет на себя ответственность за дальнейшее развитие нашего государства и отношение к нему в мире, - сказал К.Грищенко.

Кроме того, комментируя обеспокоенность Израиля прохождением «Свободы» в Верховную Раду, глава МИД выразил уверенность, что все политические силы будут обеспечивать курс Украины на евроинтеграцию и следовать европейским принципам демократии и прав человека.

«Это высказывание обеспокоенности, к высказыванием обеспокоенности нужно прислушиваться», - отметил К.Грищенко.