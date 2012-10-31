МИД надеется, что Свобода откажется от своих радикальных взглядов

13:04, 31 октября 2012
Политика
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Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко надеется, что в Верховной Раде депутаты от ВО "Свобода" откажутся от своих радикальных взглядов, которые могут негативно отразиться на международном положении Украины.

Грищенко надеется на ответственность Тягнибока

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

"Мы надеемся на то, что парламентские партии, с какой бы предвыборной программой или с какими бы высказываниями они не приходили в парламент, там уже будут вести себя ответственно, как представители не просто определенного сектора мыслей в обществе, а как те, кто берет на себя ответственность за дальнейшее развитие нашего государства и отношение к нему в мире, - сказал К.Грищенко.

Кроме того, комментируя обеспокоенность Израиля прохождением «Свободы» в Верховную Раду, глава МИД выразил уверенность, что все политические силы будут обеспечивать курс Украины на евроинтеграцию и следовать европейским принципам демократии и прав человека.

«Это высказывание обеспокоенности, к высказыванием обеспокоенности нужно прислушиваться», - отметил К.Грищенко.

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