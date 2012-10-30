Международные наблюдатели: процесс подсчета голосов является критическим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом наблюдатели заявили во время круглого стола, организованного Международной миссией гражданского общества по наблюдению за выборами в Украине.

«Критическим является процесс подсчета голосов. Он довольно непрозрачный», - сказал председатель миссии Европейской сети организаций по наблюдению (ENEMO) Питер Новотны.

Он отметил, что наблюдатели отслеживают данные о результатах голосования, которые предоставляет Центральная избирательная комиссия, и реакцию соответствующих органов на жалобы, которые подавались во время выборов.

В целом П.Новотны отметил, что выборы были состязательными, и украинцы имели возможность поддержать кандидатов в народные депутаты, которым симпатизируют.

«Однако мы должны сказать, что в целом на выборы негативно повлиял целый ряд нарушений. В частности, агрессивное использование административного ресурса, широкомасштабное применение подкупа избирателей», - сказал П.Новотны и отметил, что в последний месяц перед выборами наблюдатели также отмечали усиление давления на кандидатов в депутаты и СМИ.

П.Новотны также сказал, что по сравнению с выборами в 2006 и в 2007 году, нынешние выборы являются «значительным регрессом».

Представитель Всемирного конгресса украинцев (Ukrainian World Congress) Дерек Фрейзер также отметил, что промедление с подсчетом голосов в некоторых округах «ставит вопрос относительно честности этих выборов».

Д.Фрейзер сказал, что нынешние парламентские выборы не полностью отвечают международным стандартам проведения демократических выборов.

«Кроме того, есть особый момент, который ставит под сомнение честность проведения этих выборов - это заключение двух лидеров оппозиции – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко», - сказал он.

В свою очередь председатель миссии Канады по наблюдению за выборами, сенатор канадского парламента Рейнел Андрейчук отметила, что наблюдатели миссии также обнаружили некоторые несоответствия парламентских выборов международным стандартам.

Как отметил представитель Международной миссии гражданского общества по наблюдению за выборами (CSEOM) Ярек Доманский, организация также отмечает массовое применение административного ресурса, непрозрачность финансирования избирательных кампаний кандидатов и партий.

«Также наша миссия глубоко обеспокоена процессом подсчета голосов», - сказал он.

В то же время в предыдущем заявлении CSEOM отмечается, что, несмотря на значительные недостатки, выборы обеспечили конкуренцию между субъектами процесса, что позволило избирателям выразить свои политические взгляды. Сами же выборы были проведены должным образом, и день голосования прошел спокойно, однако существенное злоупотребление лицами во власти своим привилегированным положением значительно повлияло на честность всего избирательного процесса.

*** Международная миссия гражданского общества по наблюдению за выборами (CSEOM) организована неправительственными организациями из Польши (Фонд Стефана Батория), Германии (Европейский обмен) и Литвы (Центр Восточноевропейских исследований) под патронатом Александра Квасневского и Маркуса Мекеля. Миссия, в состав которой входят 15 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, работает в Украине с 17 сентября по 7 ноября. Итоговый отчет миссия планирует представить в конце ноября.