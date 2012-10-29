Наливайченко пытается разблокировать захваченный неизвестными участок

Об этом корреспонденту УНИАН оперативно сообщили в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР».

В сообщении напомнили, что на данном избирательном участке «председатель комиссии заметила попытки членами комиссии подделать подписи избирателей на бюллетенях, но после того как она попыталась прекратить нарушение, к участку подъехали около 30 молодых людей, окружили и заблокировали участок».

Наблюдатель от партии «УДАР» и представитель окружной избирательной комиссии, которые прибыли для выяснения обстоятельств, также были заблокированы в помещении. Часть членов ОВК и наблюдателей, которые в то время находилась вне помещения, не могут попасть внутрь.

«Председатель комиссии сообщила в милицию, однако милиционеры, прибыв на место происшествия, фактически продолжили блокаду участка. Милиция оцепила здание. На входе в участок лично стоит местный начальник милиции, никого не впускает и не выпускает, мотивируя это тем, что идет подсчет голосов», - сказано в сообщении.

По информации тех, кто находится на месте событий, «за закрытыми дверями участка раздаются крики о помощи - председателю комиссии стало плохо с сердцем, вызвали «скорую», она приехала, но врачей также не допускают в участок, милиция никак не реагирует».

По информации пресс-службы «УДАРа», внутри участка бюллетени просто складывают в одну стопку, наблюдатели ничего не могут сделать. На данный участок сейчас прибыл экс-глава СБУ Украины Валентин Наливайченко, который баллотируется по партийному списку от «УДАРа». Он на данный момент пытается донести до начальника милиции, что нужно впустить врачей «скорой помощи» в здание, где расположен избирательный участок, для оказания медицинской помощи председателю УИК.