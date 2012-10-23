В Украине выросла безработица

Об этом сообщает "Сегодня".

За сентябрь 2012 года уровень безработицы в Украине сократился на 2,5%, однако годовой показатель вырос на 2,9%. Об этом говорится в докладе Государственного комитета статистики.

Количество зарегистрированных безработных на 1 октября 2012 г. составило 416,1 тыс. человек, что на 2,9% больше по сравнению с соответствующей датой 2011 г.

Каждый второй безработный раньше занимал место рабочего, каждый третий - должность служащего, а остальные безработные не имели профессиональной подготовки.