МИД получил избирательные бюллетени для заграничных участков

Как передает корреспондент УНИАН, процедура передачи состоялась сегодня на заседании ЦИК.

«На 116 заграничных избирательных участков предлагается передать 423 тыс. 304 бюллетеня. Они передаются с учетом резерва, в определенном законом размере – то есть в количестве, которое не превышает 0,5 процента от количества избирателей, включенных в списки для голосования», - сказал член ЦИК Юрий Данилевский.

Одновременно с избирательными бюллетенями заграничным избирательным комиссиям передан штамп «Выбыл».

Как сообщал УНИАН, для проведения парламентских выборов в Украине создано 33 тысячи 769 избирательных участков, в том числе 32 тысячи 188 обычных избирательных участков, 1 тысяча 465 специальных избирательных участков и 116 заграничных избирательных участков.

В списки для голосования на заграничных избирательных участках включено 419 тысяч 277 избирателей.

Украинцы за рубежом будут избирать народных депутатов только по партийным спискам.