В Броварах охрана Азарова разбила журналистке телефон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Громадський захист Київщини», это произошло сегодня в Броварах Киевской области.

В частности, как говорится в сообщении, 20 октября Н.Азаров посетил Бровары, где, по официальной версии, должен был присутствовать на открытии ярмарки. Однако на ярмарке Н.Азарова не видели, зато он зашел в дом культуры «Прометей» в сопровождении кандидата в депутаты от Партии регионов С.Федоренко.

Присутствующие на мероприятии люди утверждают, что там он агитировал за кандидата, отметили в пресс-службе.

В то же время встреча с премьер-министром была закрытой и журналистам попасть на нее не удалось, подчеркнули в общественной организации, добавив, что так же не удалось попасть и на избирательный участок, расположенный в этом же здании, доверенным лицам нескольких кандидатов.

Один из охранников мероприятия разбил сразу два мобильных телефона, один из которых принадлежит журналистке местного интернет-издания «Маєш право знати», а другой - активисту организации «Наступ», сообщили в пресс-службе ОО «Громадський захист Київщини».