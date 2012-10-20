ЦИК: Тимошенко включена в списки избирателей в Качановской колонии

Об этом УНИАН сообщил член Центральной избирательной комиссии Бронислав Райковский.

«Тимошенко должна голосовать там, где она включена в списки избирателей, а включена она в списки избирателей в Качановской исправительной колонии, и именно на этом участке она должна голосовать», - сказал Б.Райковский.

Как сообщалось, две окружных избирательных комиссии Харькова обратились в ЦИК с просьбой дать им разъяснение по поводу места голосования Ю.Тимошенко.

В частности, к округу №168 прикреплена Качановская колония, а в округе №173 находится больница «Укрзализницы», где Ю.Тимошенко находится на лечении.

При этом в ЦИК раньше отмечали, что «Юлия Тимошенко должна голосовать на специальном избирательном участке в Качановской исправительной колонии, поскольку избиратели, которые голосуют на спецучастках, созданных в больницах, должны иметь при себе паспорт, которого у Ю.Тимошенко нет».