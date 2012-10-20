СМИ: Кандидат на должность главы Верховного суда попал в немилость власти

Об этом изданию ZN.UA рассказали осведомленные источники.

Как известно, 13 октября исполнилось 65 лет нынешнему председателю ВСУ Петру Пилипчуку, и он подал в отставку. Председателем ВСУ он был меньше года.

Уже в конце лета в судебной системе начались перестановки. В отставку в связи с достижением 65-летнего возраста пошел заместитель председателя ВССУ, брат нынешнего генерального прокурора Николай Пшонка. Кроме того, парламент неожиданно, за год до 65-летия, поддержал перевод рядовым судьей ВСУ Леонида Фесенко, судьей ВССУ избран нынешний глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко. Юридические издания комментировали эти события как подготовку к будущим громким назначениям: В.Колесниченко - председателем Высшего спецсуда, Л.Фесенко - председателем ВСУ.

Впрочем, как отмечает газета, оба переходить в другие инстанции не спешили, а Л.Фесенко вообще вдруг «исчез». Сначала он даже не явился на заседание парламента, где его избирали судьей ВСУ. Затем неожиданно ушел в длительный отпуск (по данным источников ZN.UA - на 70 дней).

Осведомленные источники утверждают, что избрание Л.Фесенко председателем ВСУ оказалось под большим вопросом. Он это понял и потому даже не писал заявления на внесение его в штат ВСУ, заблокировав таким образом свой переход в ВСУ и оставив (пока что) свой статус-кво как председателя ВССУ.

Проблема с его избранием председателем ВСУ возникла, с одной стороны, из-за процедуры тайного голосования, результат которого даже при нынешней ситуации непросто проконтролировать. К тому же судьи ВСУ за «чужаков» голосуют неохотно - своих претендентов на высшую должность хватает. С другой стороны, утверждают, что Л.Фесенко попал в немилость к высшему руководству государства (точнее - его окружению), отмечает издание.

Ситуация с избранием нового председателя ВСУ усложняется тем, что по новому закону пленум ВСУ по вопросу избрания председателя ВСУ созывается не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий предыдущего председателя. Полномочия П.Пилипчука на этой должности прекратились 13 октября - достигнув предельного возраста, он не может быть судьей, а следовательно, и председателем суда. Однако несмотря на то, что П.Пилипчук своевременно прошел процедуру ВСЮ относительно своего освобождения от должности судьи, этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады 16 октября вынесен не был. Это может означать, что стороны, которые борются за должность председателя ВСУ, на данный момент не пришли к соглашению относительно компромиссной фигуры, а каждая сторона отдельно не в состоянии «провести» своего кандидата.