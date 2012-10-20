"Батькивщина" сообщила в прокуратуру о предвыборных расписках соцработников

В заявлении говорится об административном давлении на социальных работников с требованием голосовать за Партию регионов на выборах в парламент. Об этом М.Курячий сообщил лично.

По его словам, более 10 работников территориального центра социального обслуживания Красногвардейской районного совета Днепропетровска заставили написать расписки о том, что они и члены их семей на выборах в Верховную Раду проголосуют за Партию регионов и ее кандидата по мажоритарному округу. Также от них требовали предоставить адреса и контактные телефоны своих родственников. М.Курячий отметил, что социальным работникам терцентра угрожали увольнением с работы.

«В заявлении в прокуратуру мы требуем расследовать указанный факт и возбудить уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Украины - препятствование осуществлению избирательного права, - и наказать виновных госслужащих», - отметил М.Курячий.