Для «физика» Азарова импичмент президента - катастрофа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Харьковскому областному государственному телевидению сказал председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, как импичмент Президента Украины может отразиться на социально-экономическом положении государства.

«Я однозначно скажу – это катастрофа. И мы с предыдущей властью к этой катастрофе подошли. И если бы был другой результат на выборах 2010 года, то Украина, действительно, была бы полностью в катастрофе. Здесь даже никаких сомнений не возникает», - сказал Н.Азаров.

По его мнению, у Объединенной оппозиции сейчас нет реальных кандидатов в Президенты Украины.

«Вот лозунг, призыв – «Импичмент Президента». Что он дает? А кого в Президенты? Этих лириков от оппозиции? Это вообще выглядит несерьезно, по меньшей мере», - сказал Н.Азаров.

Он выразил убеждение, что на будущих парламентских выборах победит Партия регионов. По мнению Н.Азарова, у оппозиционных политических сил нет конструктивной программы развития Украины.

«Я уже сейчас вижу, мои поездки, социология показывают, что Партия регионов уверенно победит на этих выборах. У наших оппонентов ничего конструктивного предложить людям нет. У них нет конструктивной программы», - сказал он.

Н.Азаров заверил, что после выборов правительство продолжит выполнять заданный Президентом Украины Виктором Януковичем курс.

«И ни у Президента, и ни у парламента нет политики «до выборов» и политики «после выборов». Это невозможно», - резюмировал Н.Азаров.