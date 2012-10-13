Кличко: закон об импичменте Президента - среди приоритетов оппозиции в новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«Пока заявления об импичменте Президента, к сожалению, носят популистский характер. Рычагов для объявления импичмента нет. Должен быть закон об импичменте, независимо от имени Президента и времени. Без такого закона инициировать импичмент Президента невозможно», - подчеркнул В.Кличко.

По его словам, очень часто украинские политики произносят популистские обещания, которые невозможно выполнить. «Политик рассказывает о вещах, которые хотят от него услышать на самом деле, но реализовать их невозможно. Я очень хотел бы, чтобы мы снова не наступали на те же грабли», - подчеркнул В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев заявил, что ключевым вопросом в переговорах между Объединенной оппозицией «Батьківщина» и партией «УДАР» является вопрос импичмента Президента.

«Уже на какую-то выходят конкретику переговоры с партией «УДАР», но нас интересует только один вопрос. Это даже не согласование мажоритарных кандидатов. Ключевой вопрос: голосует ли «УДАР» за импичмент Виктора Януковича? Если голосует, то мы – союзники, если не голосует – лучше сейчас об этом сказать, чтобы мы не получили нового Тигипко, Мороза и новых «тушек». Это вопрос, без ответа на который нельзя дальше двигаться. Но еще есть вопрос согласования общей программы и согласования каждого округа», – сказал С.Соболев.

4 октября В.Кличко заявил, что «УДАР» в новом парламенте поддержит принятие закона об импичменте Президента.