США предлагают Украине готовое решение ее тендерных проблем

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ – Украина».

В распоряжении газеты оказалась стратегия развития системы госзакупок, подготовленная агентством США по международному развитию (USAID) и европейскими экспертами для украинского правительства. Документ разработан по требованию ст. 8 закона "Об осуществлении госзакупок", принятого еще в 2010 году. По словам эксперта по вопросам госзакупок проекта ЕС Александра Шатковского, реализация стратегии должна начаться в 2013 году после окончательного согласования с правительством. Реформа внедрения мировых стандартов рассчитана на 5-7 лет.

Стратегия, содержащая шесть направлений работы, должна способствовать решению проблемы низкой профессиональной подготовки специалистов по госзакупкам, поскольку для чиновников эта деятельность не является основной. "Они аматоры, а чтобы работать в системе, необходимы профессиональные знания", - считает главный эксперт по госзакупкам USAID Симеон Сагайдачный. Применение штрафов за нарушения и незначительные технические ошибки не способствует приходу на рынок квалифицированных специалистов.

По словам эксперта Всемирного банка Ирины Шмелевой, система госзакупок не должна постоянно меняться. Сужение в 2012 году сферы действия закона и освобождение от правил многих отраслей и предприятий противоречит международным стандартам. "Основное пожелание - остановить поток инициатив, в основном депутатских, касающихся принятия ограничений", - уверен А.Шатковский. Заместитель руководителя проекта ЕС Валентин Деревянкин уверен, что такая ситуация привела к необходимости принятия новой редакции профильного закона.

Стратегия содержит предложения по созданию баз данных с возможностью поиска участниками торгов информации по видам закупок, товаров и датам. Необходим и обмен данными между контролирующими органами для исключения дублирования проверок. Минэкономразвития (МЭРТ) должно перестать вмешиваться в процедуру торгов, начав анализировать эффективность конкурсов. Антимонопольному комитету, рассматривающему жалобы участников, советуют подготовить онлайн-базу своих решений. Требует пересмотра и политика взимания платы за подачу жалоб, так как это не стимулирует участников тендеров добиваться устранения нарушений. Среди советов - внедрение централизованной закупки, например, медицинского оборудования, когда вместо сотен тендеров проводится один. К тому же эксперты рекомендуют, в частности, дать возможность участникам процедур пересматривать стоимость договора в зависимости от сложившейся ценовой политики на рынке.

Электронным торгам посвящен отдельный блок стратегии. Правильное их выполнение поможет увеличить количество участников, повысит прозрачность процесса и сократит расходы на проведение торгов. Первый шаг к онлайн-закупкам Украина сделала, приняв поправки к законодательству. С 1 января 2013 года электронные торги должны заработать, однако эксперты сомневаются в своевременном принятии всех необходимых нормативных актов.

По этой же причине так и не началась реализация обещанных пилотных проектов в Днепропетровской и Винницкой областях, о которых еще в апреле говорил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. Провести пилотные закупки на своей площадке предлагает директор компании "Внешторгиздат" Александр Кулак. Но даже если до нового года правительство успеет утвердить необходимые нормативные акты, электронная процедура все равно не заработает. "Она заработает не ранее чем через полгода, так как необходимо еще идти в учреждение спецсвязи и получать защиту информации", - сказал А.Кулак. Поэтому на первом этапе электронная система будет инструментом коммуникации - может обнародоваться информация о торгах, могут раскрываться предложения участников, добавил А.Шатковский. Не утверждены даже перечни товаров, работ и услуг, которые будут закупаться через интернет-площадки. Сейчас обсуждается очень широкая номенклатура — от офисной техники и канцтоваров до автомобилей.