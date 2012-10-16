ВР решила изменить свой регламент: спикера будут избирать открыто

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Владимир Макеенко отметил, что принятие этого законопроекта обусловлено изменением избирательной системы, поскольку с принятием Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" 17 ноября 2011 года, выборы народных депутатов Украины осуществляются по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе в отличие от существующей пропорциональной системы.

В соответствии с законопроектом, депутатские фракции формируются на партийной основе. Народный депутат может входить в состав только одной депутатской фракции (депутатской группы). Внефракционные народные депутаты могут объединяться в депутатскую группу народных депутатов (далее - депутатская группа). Минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской группы должно составлять численность, не менее, чем численность наименьшей по численности депутатской фракции. Зарегистрированная депутатская группа имеет права депутатской фракции.

В соответствии с законопроектом, решение относительно кандидатур на должность председателя Верховной Рады Украины принимается путем открытого поименного голосования. Решение Верховной Рады об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и оформляется постановлением Верховной Рады.

В соответствии с законопроектом, председатель Верховной Рады Украины, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады Украины не входят в состав депутатской фракции (депутатской группы).

В законопроекте отмечено, что народный депутат, который не вошел в состав депутатской фракции, который исключен или вышел из состава депутатской фракции, является внефракционным.

Политические партии, которые по результатам выборов народных депутатов приняли участие в распределении депутатских мандатов, делегируют в состав Подготовительной депутатской группы народных депутатов по квоте: один представитель от восьми народных депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий. Если после распределения квот остаются народные депутаты, количество которых составляет пять и более народных депутатов, в таком случае также предлагается по одному представителю от этой политической партии. Письменное предложение относительно кандидатуры народного депутата - представителя политической партии за подписью руководителя соответствующей политической партии подается председателю Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – первому заместителю или заместителю председателя Верховной Рады Украины.

Народные депутаты, избранные в одномандатных округах, делегируются по одному представителю от Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя. Делегирование представителей осуществляется на собраниях народных депутатов от соответствующих административно-территориальных единиц, которые созываются председателем соответствующего совета не позднее чем через 5 дней после обнародования Центральной избирательной комиссией результатов выборов. Протокол собраний, подписанный председателем соответствующего совета, сразу направляется им председателю Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – первому заместителю или заместителю председателя Верховной Рады Украины.