Глава Представительства ЕС считает, что в Украине нет цензуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я еще слишком мало времени провел в Украине, чтобы делать вывод, что в Украине не существует абсолютно независимых СМИ. Из того, что я сейчас увидел, могу сказать, что в Украине нет цензуры, и есть полная свобода самовыражения», - сказал он.

В то же время он отметил, что можно говорить все, что угодно на Youtube, но это не одно и то же, что возможность доступа к государственному телевидению и другим средствам массовой информации. По убеждению Я.Томбински, телевидение должно использоваться в качестве одного из основных средств для того, чтобы учить граждан.

«Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда СМИ больше сосредоточиваются на том, чтобы влиять на избирателей таким образом, чтобы они сделали положительный выбор в интересах владельцев этих СМИ», - сказал Я.Томбински.