Посол ЕС в Украине: Санкции легко ввести, но трудно отменить

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из его ответа на вопрос, может ли кризис доверия к Украине привести к введению экономических санкций и изоляции Украины на международном уровне.

«В Европейском Союзе прибегают к сравнению, каким путем хочет двигаться Украина, – белорусским или в направлении Европейского Союза», - сказал, в частности, он.

По словам Я.Томбинского, если Украина хочет двигаться в направлении Европейского Союза, ей необходимо выполнить все требования и придерживаться стандартов Европейского Союза.

«Однако ответ находится в самой стране, а не в Брюсселе. Брюссель может лишь реагировать на решения, которые принимаются соответствующей страной», - сказал Я.Томбинский.

Он обратил внимание, что есть примеры стран, в отношении которых были введены санкции, но при этом не наблюдалось никаких реальных изменений.

«Санкции – это хитрая штука, можно ввести санкции, но если эти санкции не помогают стране измениться… Санкции легко ввести, но трудно отменить», - добавил он.