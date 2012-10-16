Партия регионов откроет свой музей в Харькове - даже если будут смеяться

Председатель Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров на этой неделе откроет музей Партии регионов в помещении Харьковской областной организации ПР.

Как предает корреспондент УНАН, об этом сообщил сегодня во время телемоста Киев-Харьков заместитель главы Харьковской областной организации ПР Евгений Савин.

“Откроем музей Партии регионов на этой неделе в присутствии лидера партии”, - сказал Е.Савин.

В связи с этим он отметил, что за время своего существования ПР проходила разные периоды, были периоды когда партии было очень сложно.

“У каждой партячейки, у каждой парторганзации есть своя история, а это очень серьезно, когда человек может прийти и посмотреть то, что было, показать своим молодым бойцам, которых он привез в областную организацию, как это начиналось. Это такая преемственность зубров, которые в партии находятся. Мы говорим: мы помним и чтим наших товарищей, которые начинали партию, которые прошли 2004 год, которые прошли 2005 год”, - сказал Е.Савин.

“Первые сообщения о том, что областная организация Партии регионов создаст музей, вызвала реакцию СМИ, что ПР... нафталином. Пусть смеются, это их личные проблемы”, - отметил Е.Савин.

*** Информация об инициативе создания музея ПР в Харькове появилась в СМИ вначале 2011 года.

Как сообщается на официальном сайте ПР, история Партии регионов началась с учредительного съезда Партии регионального возрождения Украины (ПРВУ), который состоялся 26 октября 1997 года в Киеве.

3 марта 2001 года на внеочередном съезде ПРВУ поменяла название на Партию регионов, а также избрала нового председателя, которым стал Н.Азаров.

Во время второго тура президентских выборов, 7 февраля 2010 г., лидер Партии регионов Виктор Янукович одержал победу, набрав 48,95%.

23 апреля 2010 года Н.Азаров был избран председателем партии. Действующего же Президента делегаты съезда избрали Почетным лидером Партии регионов.