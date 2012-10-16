Яценюк ждет от Кличко четкого ответа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

«Мы обращаемся к партии «УДАР» дать четкий ответ, готовы ли они защищать Украину и сформировать демократическое большинство в новом парламенте», - сказал А.Яценюк.

«Объединяться нужно до выборов, а не после, а то после выборов будет ситуация, которой инфицирована нынешняя ВР – опять будут торговать карточками (речь идет о карточках для голосования – УНИАН), как кредитным карточками», - заявил А.Яценюк.

Он отметил, что в проекте коалиционного соглашения предусмотрено принятие 80 законопроектов. По его словам, предусматривается принять закон о порядке импичмента Президента Украины. «Мы хотим начать процедуру импичмента действующего Президента Виктора Януковича – 2,5 года хватит», - сказал А.Яценюк.

Также, по его словам, предусматривается принятие законов об отзыве народного депутата Украины, о голосовании исключительно за себя и о уголовной ответственности за голосование чужими карточками.

«Мы отменим позорный языковой закон, а также пенсионную и налоговую реформы», - сказал А.Яценюк.

Кроме того, отметил он, «мы продолжим мораторий на землю, и не дадим возможности вам, регионалы, дальше торговать Украиной и украинской землей, и зарабатывать миллиарды долларов на обездоленных людях, проживающих в селе».