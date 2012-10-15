Янукович поручил найти украинскую журналистку, которую взяли в плен

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«В Сирии исчезла журналистка, гражданка Украины, которая работала для российских телеканалов. Я безотлагательно поручил выяснить все обстоятельства инцидента и защитить права и интересы гражданки Украины», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что будет держать это дело на личном контроле.

«Где бы ни работали или находились наши граждане, их защита и безопасность является для Украинского государства наивысшим приоритетом. Защита жизни и безопасности украинцев - это вопрос чести мундира каждого нашего военного и каждого украинского дипломата», - отметил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Дарья Митина сообщила, что ее подруга А.Кочнева была похищена в 20 км от Хомса возле города Эль-Кусейр.

По информации РИА «Новости», А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала для портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, которые приезжали в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала со многими российскими СМИ, в частности, телеканалами НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но на момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

Город Эль-Кусейр расположен вблизи северо-восточной границы Ливана. В течение последней недели в этом районе идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками ССА.

В Сирии уже полтора года не прекращается конфликт, жертвами которого стали, по данным ООН, более 20 тысяч человек. Власть Сирии заявляет, что встречается с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым предоставляется извне.