МИД подтвердил похищение украинской журналистки в Сирии

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

«МИД Украины и Посольство Украины в Сирии получили информацию о похищении гражданки Украины, которая находилась в этой стране. По данным, которые мы получили от миграционной службы Сирии, женщина, 1972 года рождения, является гражданкой Украины, пересекла сирийскую границу 22 сентября этого года через международный аэропорт Дамаска по приглашению одной из общественных организаций», - сказал он.

А.Дикусаров сообщил, что, по информации, полученной от съемочной группы одного из российских телеканалов, с которым гражданка Украины в последнее время работала как переводчик, в течение 12-13 октября она несколько раз выходила на связь. В телефонном режиме украинка подтвердила факт своего похищения 9 октября в районе населенного пункта провинции Хомс и принудительного удержания боевиками основной сирийской оппозиционной военизированной группировки свободной сирийской армии. По ее словам, условия содержания в настоящий момент удовлетворительные. МИД Украины и Посольство Украины в Сирии принимают все меры с целью получения дополнительной информацию об украинке и ее освобождения.

По словам А.Дикусарова, задержанная гражданка Украины и ее родственники в Посольство Украины в Сирии и МИД Украины не обращались.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 октября, подруга журналистки Дарья Митина сообщила, что А.Кочнева была похищена в 20 километрах от Хомса возле города Эль-Кусейр.

По информации РИА «Новости», А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала на портале Утро.ру и занималась сопровождением журналистов, которые приезжали в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала со многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но на момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

Город Эль-Кусейр расположен недалеко от северо-восточной границы Ливана. В течение последней недели в этом пограничном районе идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками ССА.

В Сирии уже более полутора лет не прекращается конфликт, жертвами которого стали, по данным ООН, более 20 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым предоставляется извне.