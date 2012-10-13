Мэр Керчи обозвал журналистов дебилами и уродами (видео)

Об этом сообщает сайт медиа-профсоюза.

В эфире местной телекомпании Олег Осадчий позволил себе грубые высказывания в адрес журналистов сайта Kerch.FM, ТРК "Бриз" и других журналистов, которые подвергли критике сомнительное художественное качество нового памятника, который строится в городе Керчь за бюджетные средства.

Журналисты назвали памятник карикатурным.

В ответ из уст мэра в адрес журналистов прозвучали слова "ублюдки", "дебилы", "гавнюки", "фашисты" и "недоросли".

НМПУ напоминает, что свобода слова является неотъемлемым правом каждого человека. И одним из фундаментов демократического государства. Время давление на средства массовой информации, даже в такой форме, является недопустимым явлением со стороны органов власти.