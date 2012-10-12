Третьяков: Демократическое большинство сможет отправить власть в отставку

Об этом в интервью «Газете киевской» заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Прежде всего, по закону, который еще не успела отменить Партия регионов, у парламента остался серьезный рычаг влияния на исполнительную власть: депутаты простым большинством могут проголосовать за выражение недоверия Кабинету министров, и отправит в отставку правительство Азарова», - сказал Александр Третьяков.

По его мнению, это лишит премьера и министров значительных полномочий, а «статус «и.о.» осложнит выполнение их «обязанностей», доступ к бюджету, возможности подписания антигосударственных международных соглашений». Следовательно, Янукович вынужден будет вносить в Верховную Раду другую кандидатуру премьер-министра, согласованную с демократическим большинством, выразил уверенность депутат.

Следующий шаг демократического большинства в Верховной Раде, по мнению Александра Третьякова, - принятие закона «О местном самоуправлении», который отменит должности глав администрации всех уровней и предоставит реальные полномочия местным общинам. «Наместники президента в областях, городах, районах и селах, которые отчитываются исключительно Банковой и абсолютно неподконтрольны общине, должны остаться в прошлом», - убежден политик.

Еще один посильный для парламентского большинства шаг – убрать чрезмерные полномочия руководства силовых органов. «МВД, СБУ, Генпрокуратура и другие силовые органы стали тем фундаментом, на котором построен этот преступный режим», - сказал Александр Третьяков.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.