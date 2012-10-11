Жена Луценко: Обследование мужа банально свелось к «экскурсии»

Об этом Ирина Луценко заявила, комментируя сообщение Государственной пенитенциарной службы о проведенном обследовании заключенного Луценко в Черниговской областной клинической больнице, сообщает пресс-служба Народной самообороны.

«Вчера вечером по телефону я общалась с мужем, и он не знал о сегодняшнем его вывозе в больницу на обследование. Учитывая его болезни, для обследования должна быть проведена хотя бы однодневная подготовка, поскольку требовалось введение зондов и взятия пункции для определения дальнейшего лечения », - сообщила Ирина Луценко.

По ее словам, в разговоре с врачами и лично омбудсменом Валерией Лутковской, которые посетили Луценко в Менский колонии 2 октября, Ю.Луценко поставил условие - лечение только в стационаре. «Муж тогда предупредил Лутковскую, что он не даст согласия на обследование, пока его не госпитализируют в стационар. Имеющиеся у Луценко болезни требуют серьезного обследования и лечения ... », - подчеркнула Ирина Луценко.

Ирина Луценко отметила также: «Я не удивлена ​​очередной «уткой» от ДПТС о «удовлетворительное состояние здоровья Юрия Луценко», поскольку уверена в обратном - обследование не проводилось. А все банально свелось к «экскурсии» в Черниговскую больницу».

«Более подробно о сегодняшней поездке моего мужа в Черниговское медучреждение в компании конвоя я буду знать после разговора с мужем сегодня вечером», - добавила Ирина Луценко.