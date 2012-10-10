Пинзеник: Украина три года играет в рулетку

Как сообщает ZIK, во время пресс-конференции в Луцке Пинзеник назвал несколько причин вероятной нестабильности украинской валюты и особое внимание обратил на долги страны.

По словам экс-министра, в настоящее время Украина в целом задолжала 129 миллиардов долларов. Из них 60 млрд надо выплатить в течение года. У государства есть резервы - 29,3 миллиарда долларов, однако их нельзя использовать на покрытие задолженности. Ведь без валютных резервов невозможно управлять ситуацией в экономике.

Итак, у власти остается единственный выход: занять этих 60 миллиардов долларов для оплаты долга. «Легко стране занять 60 миллиардов долларов? Не надо быть экономистом, чтобы понять, что это игра в рулетку: повезет - не повезет», - говорит Виктор Пинзеник.

Он отметил, что такая ситуация в Украине продолжается уже три года. В предыдущие годы Украине еще удавалось занять деньги, а в этом году - неизвестно. Подтверждением этого является скрытая девальвация национальной валюты: в августе прошлого года золотовалютные запасы НБУ составляли 38,5 миллиарда долларов, а сейчас - 29,3 миллиарда.

«Никто не может предугадать - нам одолжат 60 миллиардов, 40, 30 или ничего не одолжат. А от этого зависит и обменный курс. А угадать это никто не может, потому что это зависит не только от наших желаний, это еще и желание того, кто одалживает. А желаний нет», - заявил Пинзеник.