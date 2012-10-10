СБУ пыталась задержать главного «свободовца» Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске около 21.00 работники СБУ задержали председателя фракции ВО «Свобода» в городском совете Романа Онуфриева, депутата горсовета от ВО «Свобода», руководителя департамента архитектуры и градостроения Олега Гаркота и предпринимателя Владимира Балагуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», на месте события собралось достаточно много людей, среди них было много местных депутатов. Силовики никому ничего не объясняли, не реагировали и на депутатские удостоверения. Представители «Свободы» перекрыли улицу своими агитационными палатками.

У О.Гаркота произошел сердечный приступ, как проинформировали его друзья, у него искусственный клапан. В карете «скорой», которой долго не могли дождаться, «свободовца» сопровождал работник правоохранительных органов.

«К присутствующим на месте события депутатам и журналистам силовики в масках применили слезоточивый газ. Пока люди отходили от слезоточивого газа, силовики посадили Р.Онуфириева и В.Балагуру в автомобиль и пытались уехать. Однако люди им в этом помешали. Автомобиль с правоохранителями и задержанными заехал в ближайшую арку в одном из дворов дома по улице Сечевых Стрелков. Затем стражи порядка закрыли проезд решеткой, которую люди пытались выломить», - сообщает пресс-служба партии.

На место события подъехал руководитель областной организации ВО «Свобода», председатель областного совета Александр Сыч.

В пресс-службе партии напомнили, что вчера, 9 октября, состоялась внеочередная сессия Ивано-Франковского областного совета, на которой заслушали информацию временной контрольной комиссии облсовета по содействию в подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, которая была создана с целью выявления фактов нарушения избирательного законодательства и обеспечения проведения честных и прозрачных выборов.

Комиссия информировала о применении грязных технологий против тех или других кандидатов, факты нарушения избирательного законодательства, фальсификации во время формирования УИК и тому подобное. Достаточно много депутатов, которые являются в настоящее время кандидатами в парламент, выступая в сессионном зале, приводили примеры применения грязных технологий по отношению к ним.

Депутаты обратились в Центральную избирательную комиссию, к Президенту Украины, в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с требованием принять меры по обеспечению проведения в Украине демократических выборов.

По данным местных СМИ, после приезда на место события О.Сыча Р.Онуфриева и В.Балагуру отпустили.

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