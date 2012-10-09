Активистам движения «За честную аренду» мест на рынках сожгли автомобили

Об этом УНИАН сообщил журналист, один из лидеров движения "За честную аренду" Константин Усов.

По его словам, первый случай поджога личного транспортного средства одного из активистов движения произошел ночью несколько дней назад, а второй - сегодня ночью.

"Сегодня в начале второго ночи по адресу Тополева, 8 неизвестные подожгли автомобиль предпринимателя «Привоза» Игоря Бессонова, который принимал активное участие в спиливании незаконно наваренных решеток на контейнеры предпринимателей «Привоза», участвовал в переговорах с незаконными владельцами рынка", - сказал К.Усов.

По его словам, согласно показаниям очевидцев, в автомобиле И.Бессонова, припаркованного на платной охраняемой стоянке, сначала воспламенилось переднее колесо, а затем огонь перекинулся на капот и салон. Охранника стоянки в тот момент на месте не оказалось, и пожар он заметил лишь после того, как к месту происшествия стали подходить жители близлежащего дома. В результате до прибытия пожарных от автомобиля остался только каркас.

По теме: Одесский рынок «Привоз» окончательно передан оффшорным компаниям

Как отметил К.Усов, вместе с помощниками он прибыл к месту происшествия и в течении часа до появления оперативных сотрудников собирал показания очевидцев, а также видео, снятое на мобильные телефоны.

"О наличии всех собранных данных я сообщил приехавшим милиционерам, но те даже не подошли к выгоревшей машине, не говоря уже об опросах свидетелей и осмотре места происшествия. Более того, сотрудники милиции даже не составили протокол о происшествии. Тем не менее, я настоял на вызове эксперта, и только через три часа после происшествия начали проводиться официальные оперативные мероприятия", - сказал журналист.

К.Усов добавил, что сегодня утром пресс-служба Одесского городского управления милиции сообщила, что, по предварительным данным, нет оснований считать возгорание автомобиля поджогом.

"Это и не удивительно – милиционеры не удосужились даже ознакомиться с видео очевидцев, на котором четко видно, что гореть автомобиль начал с левого переднего колеса", - сказал К.Усов.

При этом он отметил, что потерпевший владелец авто, с которым он общался, напрямую связывает поджог со своей общественной деятельностью, потому что до этого ему уже поступали угрозы и предупреждения якобы со стороны владельцев рынка «Привоз», выведенного недавно из коммунальной собственности.