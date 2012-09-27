Одесский рынок «Привоз» окончательно передан оффшорным компаниям

Тем самым завершена схема вывода «Привоза» из государственной собственности в пользу оффшорных компаний, которая реализовывалась в течении нескольких лет, несмотря на протесты торговцев и горожан.

Решением снят арест со всего имущества рынка, в том числе недвижимого, прекращен международный розыск всех бывших директоров «Привоза», трое из которых, по данным прокуратуры, до этого времени находились в бегах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН автор фильма «Операция “Привоз”» журналист Константин Усов, решение вынесено тайно, после завершения рабочего дня, поскольку до этого в зале суда присутствовали представители потерпевшей стороны – торговцы.

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Напомним, в своем расследовании К.Усов подсчитал, что в течение 2010-2012 года компании, которые де-факто владеют рынком, платили в бюджет Одессы примерно 50 тыс. гривен в месяц. При том, что ежемесячный доход «Привоза» составляет более 20 миллионов гривен в месяц.

Комментируя решение суда, журналист заявил, что по его данным, за вынесение этого решения собственники рынка заплатили 500 тысяч долларов, и что ему известно, кому и в каких долях поступили эти деньги.

Он также сообщил, что в ближайшее время предприниматели планируют масштабные акции протеста и будут все равно добиваться возврата «Привоза» городу и поступлений от него в бюджет Одессы всеми доступными средствами.