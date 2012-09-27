Одесский рынок «Привоз» окончательно передан оффшорным компаниям

23:22, 27 сентября 2012
Общество
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Приморский суд Одессы отменил возбуждение уголовного дела по факту незаконного отчуждения рынка «Привоз».

Суд отменил возбуждение уголовного дела по факту отчуждения рынка «Привоз»

Тем самым завершена схема вывода «Привоза» из государственной собственности в пользу оффшорных компаний, которая реализовывалась в течении нескольких лет, несмотря на протесты торговцев и горожан.

Решением снят арест со всего имущества рынка, в том числе недвижимого, прекращен международный розыск всех бывших директоров «Привоза», трое из которых, по данным прокуратуры, до этого времени находились в бегах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН автор фильма «Операция “Привоз”» журналист Константин Усов, решение вынесено тайно, после завершения рабочего дня, поскольку до этого в зале суда присутствовали представители потерпевшей стороны – торговцы.

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Напомним, в своем расследовании К.Усов подсчитал, что в течение 2010-2012 года компании, которые де-факто владеют рынком, платили в бюджет Одессы примерно 50 тыс. гривен в месяц. При том, что ежемесячный доход «Привоза» составляет более 20 миллионов гривен в месяц.

Комментируя решение суда, журналист заявил, что по его данным, за вынесение этого решения собственники рынка заплатили 500 тысяч долларов, и что ему известно, кому и в каких долях поступили эти деньги.

Он также сообщил, что в ближайшее время предприниматели планируют масштабные акции протеста и будут все равно добиваться возврата «Привоза» городу и поступлений от него в бюджет Одессы всеми доступными средствами.

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