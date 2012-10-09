Симоненко валит все экономические проблемы на Тигипко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко журналистам в Кременчуге.

По его словам, экономическая ситуация в Украине чрезвычайно угрожающая и уже сейчас, правительству не хватает средств на финансирование бюджетной сферы.

«Социальные стандарты не то что не выполняются, а сокращаются с каждым месяцем. Идет падение экономики, и вызвано оно в первую очередь тем, что внутренний рынок Украины не развивается, а внешний работает только на экспорт», – отметил П.Симоненко.

Он также выразил уверенность, что одним из самых больших виновников того, что сложилась такая ситуация, является С. Тигипко.

Лидер коммунистов также напомнил, что еще до начала избирательной кампании коммунисты не один раз поднимали вопрос об отставке С.Тигипко.

«Как только закончатся выборы-2012, мы вернемся к этому вопросу и будем настаивать на том, чтобы этот чиновник лишился своего кресла», – сказал П.Симоненко.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года, выступая с трибуны Верховной Рады, П.Симоненко заявлял, что фракция КПУ в очередной раз обращается к правительству с просьбой освободить от должности С.Тигипко.

По словам П.Симоненко, именно С.Тигипко заверял, что Украина не может обойтись без кредита Международного валютного фонда и для этого нужно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь, сократить льготы для незащищенных слоев населения.