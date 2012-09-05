Симоненко объяснил падение гривни: власти нужны деньги до выборов

Об этом сказал лидер КПУ Петр Симоненко во время общения с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

Он отметил, что ситуация с гривней «свидетельствует о том, что сегодня необходимо было срочно поддержать тех, кто занимается экспортом».

По его словам, девальвация гривни также связана с тем, чтобы «решить некоторые вопросы, имеющие отношение к избирательной кампании».

П.Симоненко сказал, что власть хочет наполнить «копилку, чтобы выполнить хотя бы частично те обещания, которые давали». При этом он выразил убеждение, что выполнение этих обещаний властью является временным - только к выборам.

Напомним, 4 сентября на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились, поскольку отсутствовали предложения по продаже валюты. “В начале торгов “Ощадбанк” выставил на продажу валюту, но этой суммы было недостаточно для удовлетворения спроса. Сейчас предложения по продаже отсутствуют. Рынок фактически остановился. Нацбанк с интервенцией не выходит”, - сказал собеседник агентства.

4 сентября на украинском межбанке торги по доллару США закрылись такими котировками – 8,1800/8,2000, по евро - 10,2950/10,3240 грн/евро.