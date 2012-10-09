Азаров: тарифы на газ ставят наши предприятия в неконкурентные условия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Мы думаем, как снизить тарифы на газ для промышленности, потому что они у нас зашкаливают. И ставят наши предприятия в неконкурентные условия», - сказал Н.Азаров.

Также он отметил, что тарифы на газ для населения после парламентских выборов повышаться не будут.

По теме: Хорошковский: Украина выполнит требования МВФ, когда сможет

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров и Национальной комиссии госрегулирования энергетики (НКРЭ) до 2013 года издать нормативно-правовой акт о поэтапном переходе к единым ценам на природный газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем, Президент поручил НКРЭ на протяжении 2012 года усовершенствовать формирование цен на газ для населения путем уменьшения существующей дифференциации.

В настоящее время тарифы на газ для населения (дифференцированы в зависимости от объемов потребления и наличия счетчика) значительно ниже тарифов для промышленных потребителей. Данная ситуация является самой важной причиной отказа Международного валютного фонда продолжать программу кредитования Украины.