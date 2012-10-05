Хорошковский: Украина выполнит требования МВФ, когда сможет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил на пресс-конференции в Ялте.

Он добавил, что пока не ясен способ и сроки реализации данных намерений.

«У нас не стоит вопрос повышения цен на газ. У нас стоит вопрос о приведении тарифов к себестоимости и экономически обоснованному уровню. Это очень важная задача. Но мы прекрасно понимаем, что с другой стороны стоит вопрос социального обеспечения населения. Задача правительства сделать это таким образом, чтобы население не пострадало. Правительство внимательно относится к пожеланию МВФ, те задачи, которые стоят в рамках программы, должны быть реализованы. Вопрос в способе их реализации и сроках», - сказал В.Хорошковский.

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Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом в 2010 году Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 году был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделения средств по программе были заморожены из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Премьер-министр Украины Николай Азаров недавно заявил, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет способствовать развитию национальной экономики.