Коммунист объяснил коллаборацию с ПР: чтобы не объединились с оранжевыми
Член КПУ заявил, что коммунисты никогда не работали на власть и вообще они находятся в состоянии "информационной войны".
Об этом сказал народный депутат от Компартии Украины Александр Голуб.
«Бывает только ситуативное большинство. Мы наблюдали не раз, когда Партия регионов протягивает через голосование антинародные реформы, используя голоса "оранжевых". И напомню, что коммунисты по всем принципиальным вопросам, затрагивающим интересы народа, голосовали всегда против позиции и законопроектов Партии регионов. Всем тем, кто сегодня раздувает фальшивую тему о том, что, якобы, "коммунисты сотрудничают с властью", я бы советовал только одно: загляните на сайт Рады, посмотрите результаты голосования по принципиальным вопросам, и не позорьте, высасывая из пальца фальшивки и провокационные заявления», - заявил Голуб в комментарии «Главкому». Он отметил, что сегодня «всем уже видно и понятно», что «власть ведет активную информационную войну против коммунистов, пока - на региональном уровне, но думаю, что через неделю это будет и на национальном уровне».
«А если вернутся к старым соглашениям КПУ и ПР, то нужно понимать два принципиальных момента. Во-первых, это был вопрос тактики: это соглашение предотвратило соглашение между ПР и оранжевыми», - заявил Голуб. По его словам, сегодня откровенно противоположными остаются подходы коммунистов и регионалов «в политической и экономической модели страны, в вопросах катастрофического для Украины сотрудничества с МВФ и ВТО, бесперспективного и иррационального стремления партии власти в ЕС, игнорирование важных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, дефашизация гуманитарной сферы внутри государства, обеспечение равных языковых и культурных прав для всех граждан страны, независимо от их национальности». «Так о каких тогда общих политических союзах с ними сегодня может идти речь?", - отметил коммунист.