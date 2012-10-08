Коммунист объяснил коллаборацию с ПР: чтобы не объединились с оранжевыми

Об этом сказал народный депутат от Компартии Украины Александр Голуб.

«Бывает только ситуативное большинство. Мы наблюдали не раз, когда Партия регионов протягивает через голосование антинародные реформы, используя голоса "оранжевых". И напомню, что коммунисты по всем принципиальным вопросам, затрагивающим интересы народа, голосовали всегда против позиции и законопроектов Партии регионов. Всем тем, кто сегодня раздувает фальшивую тему о том, что, якобы, "коммунисты сотрудничают с властью", я бы советовал только одно: загляните на сайт Рады, посмотрите результаты голосования по принципиальным вопросам, и не позорьте, высасывая из пальца фальшивки и провокационные заявления», - заявил Голуб в комментарии «Главкому». Он отметил, что сегодня «всем уже видно и понятно», что «власть ведет активную информационную войну против коммунистов, пока - на региональном уровне, но думаю, что через неделю это будет и на национальном уровне».

«А если вернутся к старым соглашениям КПУ и ПР, то нужно понимать два принципиальных момента. Во-первых, это был вопрос тактики: это соглашение предотвратило соглашение между ПР и оранжевыми», - заявил Голуб. По его словам, сегодня откровенно противоположными остаются подходы коммунистов и регионалов «в политической и экономической модели страны, в вопросах катастрофического для Украины сотрудничества с МВФ и ВТО, бесперспективного и иррационального стремления партии власти в ЕС, игнорирование важных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, дефашизация гуманитарной сферы внутри государства, обеспечение равных языковых и культурных прав для всех граждан страны, независимо от их национальности». «Так о каких тогда общих политических союзах с ними сегодня может идти речь?", - отметил коммунист.