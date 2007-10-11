Стецькив считает, что Ехануров держит дулю в кармане

Нашеукраинец Тарас Стецькив в интервью Газете по-киевски так описал распределение портфелей в союзе НУ-НС с БЮТ: «В правительстве к БЮТ отходят, кроме премьера, экономический блок плюс государственные монополии. Частично социальный, гуманитарный и силовой блоки должны отойти НУ-НС. Также НУ-НС настаивает на создании Антикоррупционного бюро расследования – специальный орган, который будет расследовать коррупционные преступления высокопоставленных чиновников. Кроме того, НУ-НС хотел бы для себя должность силового вице-премьера – министра внутренних дел. На эту должность претендует Юрий Луценко».

В блоке известно, что БЮТ хочет видеть в этом кресле (главы МВД) Александра Турчинова. «Этот и другие вопросы являются предметом переговоров», - заявил Стецькив.

Должности спикера ВР Владимиру Литвину предлагать не собираются. «С Литвином мы можем обсуждать должности вице-спикера, нескольких губернаторов, некоторые должности в исполнительной власти – адекватно его голосам», - уточнил политик.

В то же время, сказал он, спорными вопросами являются принятие закона о Кабинете министров в редакции Виктора Ющенко, а также назначение Вячеслава Кириленко спикером ВР. Точнее порядок голосования: сначала закон и кресло для Кириленко, и после этого голосование за предоставление Тимошенко должности премьер-министра. Стецькив утверждает, что говорить тут не о чем, «для этого есть договор», который по его мнению, является достаточной гарантией того, что НУ-НС и БЮТ не отойдут от своих обязательств.

Однако Стецькив признал, что в НУ-НС есть несколько членов (в частности, Ехануров и его ближайшее окружение, которые не испытывают энтузиазма по поводу союза с БЮТ), и они могут сорвать голосование по должностям. «Эти игры нескольких человек могут стоить политических перспектив всей нашей политической силы и президента Ющенко, поэтому мы будем принимать самые жесткие меры, вплоть до созыва съезда объединенного блока. Там они получат оценку своим действиям. Это может быть, в том числе, и исключение отколовшихся депутатов из блока. Те, кто не согласен с позицией НУ-НС, должны сами, еще до голосования, публично об этом заявить и выйти из блока, сложить с себя депутатские полномочия, а не держать «дулю в кармане». В прошлом году мы были свидетелями четырехмесячной коалиционной эпопеи, результатом которой стало премьерство Януковича. Если мы позволим сделать вторую серию этого «марлезонского балета», то это закончится просто крахом для «Нашей Украины» и «похоронит» политические перспективы Виктора Ющенко на следующих президентских выборах».