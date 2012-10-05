В ООН обеспокоены «антигомосексуальным» законопроектом в Украине

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ООН в Украине.

«Мы обеспокоены тем, что 2 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект под номером 8711, который устанавливает уголовную ответственность за любую ссылку на гомосексуализм в СМИ или общественном пространстве и, в случае принятия его в нынешнем виде, может привести к установлению штрафа или тюремного заключения на срок до пяти лет», - отметил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилль.

По его словам, законопроект является явно дискриминационным и противоречит международным обязательствам Украины об обеспечении свободы высказывания мнений и информации.

В ООН также побаиваются, что новые законодательные изменения могут привести к серьезным нарушениям права на здоровье и равенство перед законом, а также посеют сомнения в приверженности страны ценностям прав человека, которые содержатся в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Управление Верховного комиссара ООН приветствует заявление омбудсмена Украины, в котором выражается обеспокоенность по поводу опасности ограничения прав в случае принятия закона. В ООН обратили внимание и на заявление Министерства иностранных дел Украины, в котором выражается надежда, что ВР в ходе дальнейшего обсуждения проекта учтет международные обязательства страны по защите прав меньшинств.

«Мы призываем украинскую власть предпринять все необходимы меры для укрепления отдельных гарантий прав человека от дискриминации и надеемся, что в ходе второго чтения проекта закона новый парламент, который будет избран в конце октября, сможет исправить ситуацию», - заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.