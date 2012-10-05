Мартынюк признал, что языковой закон приняли с нарушениями

Об этом первый вице-спикер парламенту сказал в интервью газете «Киевский вестник».

«Да, действительно, определенные нарушения при этом были. В том смысле, что данный документ не рассматривался во втором чтении по итоговой таблице. Вместе с тем, те, кто должен был готовить таблицу, всячески саботировали это. В общем-то понятно: профильный комитет возглавляли ярые оппоненты данного закона. И они ни в коем случае не допустили бы его рассмотрения так, как это предусматривает Регламент: со сравнительной таблицей», - сказал А.Мартынюк.

По его словам, во время принятия закона о языках был «еще один важный момент, который состоит в том, что надо было принять закон именно неожиданно, потому что те, кто отслеживал, как он принимался в первом чтении, не могли не видеть, какие крупные баталии происходили не только в сессионном зале, но и за его пределами». «И если бы этот вопрос рассматривался планово, если бы его политические оппоненты знали, когда именно это будет происходить, боюсь, все могло бы закончиться трагедией… В том числе и в сессионном зале, потому что приближаются парламентские выборы, а вместе с этим радикализируются настроения, усиливается борьба за то, чтобы понравиться тем или иным избирателям…», - добавил А.Мартинюк.

При этом он отметил, что «нельзя было исключить новые попытки захвата здания Верховной Рады самыми агрессивными пронационалистически настроенными силами».

«Ситуация была чрезвычайно сложной, поэтому пришлось исходить из того, что лучше немного нарушить те или иные правила и сохранить относительно спокойную обстановку процесса принятия закона, чем сознательно довести дело до серьезного политического противостояния, которое вполне могло бы закончиться плачевно как для его участников, так и для авторитета Украины в целом как государства», - добавил А.Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатирева.