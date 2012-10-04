Представитель ЕЭСУ просит отменить решение суда по иску Минобороны РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ковальчук заявил сегодня в ходе судебного заседания по рассмотрению жалобы Кабмина и Госказначейства Украины после того, как председательствующий в судебном процессе судья Виктор Шапран отказал в удовлетворении его ходатайства об отводе председательствующего.

В частности, А.Ковальчук в своем ходатайстве отметил, что иск Минобороны РФ не имеет отношения к хозяйственным отношениям, поскольку они являются публично-правовыми.

«Поскольку суть спора лежит в плоскости правительство Украины – Российская Федерация, то это публичные, а не хозяйственные отношения, и данный спор не может рассматриваться в хозяйственном судопроизводстве. Прошу суд, не рассматривая дело по существу, отменить решение Хозяйственного суда Киева и прекратить производство по делу», - сказал А.Ковальчук.

В ответ на заявленное ходатайство представители МО РФ выразили возражение, представители КМУ и Госказначейства - положились на усмотрение суда.

Вместе с тем, А.Ковальчук сообщил суду, что апелляция ЕЭСУ на решение суда первой инстанции была направлена в адрес суда в понедельник по почте из Днепропетровска. В связи с чем он выразил удивление, что эта жалоба до четверга поступила в суд, была объединена в производство с апелляционными жалобами Кабмина и Госказначейства.

В связи с этим А.Ковальчук заявил об отводе состава коллегии судей, считая, что они будут действовать предвзято.

После этого председательствующий объявил 10-минутный перерыв для того, чтобы автор ходатайства мог в письменном виде оформить заявление об отводе коллегии судей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Апелляционный хозяйственный суд Киева начал рассмотрение жалобы Кабинета министров Украины на решение Хозяйственного суда столицы о взыскании с Украины более 3 млрд грн долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу о долге ЕЭСУ и обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.