Регионалы в ПАСЕ заступились за Россию и обвинили ЕС в двойных стандартах

Главной темой октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал отчет мониторинговой миссии о ситуации в России.

Тон документа оказался критическим — докладчики отметили "обеспокоенность относительно ситуации с демократией в РФ", пишет Коммерсантъ-Украина.

Критика СЕ вызвала недовольство Москвы, а накануне сессии российская сторона и вовсе пошла на открытый конфликт со Страсбургом. Спикер госдумы РФ Сергей Нарышкин в последний момент отменил свой визит на сессию ПАСЕ.

Глава российской делегации, вчера уточнил, что Россия готова "адекватно отреагировать", если ПАСЕ одобрит усиление мониторинга. Чиновники СЕ в кулуарах обсуждали возможность остановки российского финансирования (более 10% общего бюджета организации).

Украинские делегаты в ПАСЕ разошлись в оценках российской резолюции. Представители оппозиции пообещали поддержать Запад, хотя не стали декларировать это на пленарном заседании, в то время как провластные депутаты публично поддержали россиян.

"Проект резолюции носит скорее характер воспитательного документа, а не документа, настроенного на диалог",— заявил с трибуны ассамблеи в Страсбурге Алексей Плотников (Партия регионов), обвинив также "старую" Европу в двойных стандартах. Более того глава украинской делегации Иван Попеску (Партия регионов) инициировал проект резолюции, критикующей страны—члены ПАСЕ за "ужесточение визовой политики и введение новых бюрократических препятствий для передвижения людей". Западных политиков он обвинил в "популистском использовании визовой темы для получения поддержки и отвлечения избирателей от более серьезных проблем".