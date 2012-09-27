Спикер Госдумы России отказался ехать на сессию ПАСЕ

Об этом С.Нарышкин заявил сегодня в Москве.

“Я готовился говорить о крупных, больших проблемах развития парламентаризма в Европе, о развитии нового тренда правотворчества в современном мире, формировании Европы без разделительных границ, но по мере приближения к дате открытия сессии мы почувствовали, что вряд ли мои стратегические предложения будут услышаны со стороны ряда руководителей ПАСЕ и ряда русофобских делегаций, интерес, очевидно, больше проявляется к другому. Поэтому я считаю для себя возможным выступить на сессии ПАСЕ тогда, когда условия будут соответствующими”, – сказал он.

В свою очередь Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньйон выразил разочарование таким решением спикера Государственной Думы России.

“Во время этой сессии мы будем рассматривать доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией, первый такой доклад за 7 лет. Наш обмен мнениями с С.Нарышкиным мог бы позволить нам осуществить политическую оценку российского участия в работе Совета Европы, и в то же время совместно определить реальные средства дальнейшего усиления сотрудничества, в том числе по вопросам, которые все еще вызывают дебаты”, - заявил Президент ПАСЕ.

Он также подчеркнул, что все дебаты в ПАСЕ основываются на принципах диалога и взаимоуважения.

“Для диалога нужные двое”, - отметил при этом Же.-К.Миньйон.