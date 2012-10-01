Магера: такая грязь, как сейчас, была разве что на выборах 2004

Об этом А.Магера заявил в интервью Тиждень.ua.

"На моих глазах проходили две парламентских кампании и две президентские – но ни разу избирательный процесс не был таким тяжелым, как сейчас", - сказал А.Магера.

По его словам, возвращение мажоритарной составляющей добавило довольно много проблем, в частности, с подкупом избирателей. "Кандидаты еще никогда не делали его так открыто и самоуверенно. Во-вторых, меня удивляет практика деятельности судебных органов, когда в отношении одних кандидатов принимается одно решение, а в отношении других, в такой же ситуации, абсолютно противоположное. Крайняя заполитизированность избирательного процесса, случаи порчи биллбордов краской, нападения на палатки агитаторов и на самих агитаторов не украшают избирательный процесс", - добавил он.

"В многих моментах эти выборы похожи на выборы 2004, потому что такая грязь, как сейчас, была разве что тогда. Выборы 2006 года были почти идеальными, выборы 2007 года приближались к ним, на выборах 2010 года тоже не были так много негативных фактов, как сейчас", - отметил А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК сообщил о большом количестве жалоб субъектов избирательного процесса о подкупе избирателей. "Но избирательный закон разрешает ЦИК объявлять предупреждение кандидату фактически только если есть соответствующее решение суда. То же касается фактов распространения заведомо ложной информации о кандидатах", - пояснил он.

"Многие жалуются, что нет действенного механизма ответственности кандидатов за нарушение избирательного законодательства. А по-моему, то и хорошо, что нет механизма отмены регистрации кандидата по этим основаниям. В нынешней ситуации эта норма работала бы скорее против справедливости избирательного процесса, ведь открывала пространство для манипуляций. Ярким примером этого являются местные выборы 2010 года", - отметил А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК сообщил, что вторым по масштабу видом нарушений является препятствование в проведении предвыборной агитации. "Я не понимаю диких выходок, когда происходят нападения на палатки или агитаторов. Человек имеет право агитировать за кого хочет и против кого хочет. Этого не было ни на выборах 2006, ни на выборах 2007 года. Кроме того, хотелось бы, чтобы политические партии через своих представителей в комиссиях не направляли их деятельность на срыв работы комиссий, на отсутствие кворума, на сознательное несообщение о времени заседания членов комиссии от "меньшинства" и других деструктивных действиях и тому подобное", - отметил он.