Ксении Собчак вернули изъятые при обысках деньги

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собчак уведомлена о возврате денег", - сказал собеседник агентства.

Собчак принимает активное участие в акциях оппозиции и была оштрафована судом за проведение несанкционированного мероприятия.

Накануне "Марша миллионов" 12 июня следственный комитет провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В результате обыска было изъято более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей.