Ксении Собчак вернули изъятые при обысках деньги
17:49, 27 сентября 2012Политика
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Следствие вернуло телеведущей Ксении Собчак изъятые при обысках деньги.
Собчак вернули ее миллионы
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Собчак уведомлена о возврате денег", - сказал собеседник агентства.
Собчак принимает активное участие в акциях оппозиции и была оштрафована судом за проведение несанкционированного мероприятия.
Накануне "Марша миллионов" 12 июня следственный комитет провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В результате обыска было изъято более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей.
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