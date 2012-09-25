Филарет: Россия хочет уничтожить наш язык - чтобы уничтожить наше государство

Об этом в комментарии УНИАН перед началом Всеукраинского форума «В защиту украинского языка и государственности» сказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

«Странно, что нам в ХХІ веке приходится защищать свой родной язык», - сказал он и добавил, что каждый украинец должен защищать язык, таким образом, защищая Украину, ее независимость и культуру.

Отвечая на вопрос, как именно украинцы должны защищать свой язык, Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата отметил, что они, в первую очередь, должны говорить на родном языке сами и воспитывать соответственно детей. Также патриарх добавил, что заведения образования должны проводить обучение на украинском языке.

В свою очередь, власть, по убеждению Патриарха Филарета, также должна была бы защищать украинский язык. «Потому что, если она не будет защищать украинский язык – она не должна быть в Украине» - сказал он.

«Россия хочет уничтожить наш язык. Для чего уничтожают язык? Для того, чтобы уничтожить наше Украинское Государство» - сказал патриарх и добавил, что украинская власть «по разным соображениям» идет на уступки России.