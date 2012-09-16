Филарет: Мы рекомендуем голосовать за тех, кто защищает украинский язык

Об этом патриарх Филарет сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Хотя Киевский патриархат УПЦ на сегодня является самой большой церковью, наш принцип - это невмешательство в политику. Поскольку выборы – это политический процесс, наша церковь не занимается агитацией за ту или иную политическую партию», - отметил патриарх.

Однако, по его словам, для УПЦ КП «не безразлично, какой дорогой пойдет Украина».

«Именно поэтому мы даем общие установки, за каких кандидатов нужно голосовать. Речь идет не о партиях, а о кандидатах любых партий, за которых рекомендуем голосовать верующим нашего патриархата», - сказал священнослужитель.

«Прежде всего, мы говорим: голосуйте за те партии и тех кандидатов, которые защищают украинский язык. Если этого кандидаты не делают, значит они против украинского государства и не хотят ее защищать, поэтому просим за таких не голосовать», - заявил патриарх УПЦ КП .

Как сообщал УНИАН, патриарх Киевский и всей Руси-Украины УПЦ КП находился 15-16 сентября на Буковине с двухдневным визитом, во время которого освятил иконостас одного из храмов и провел богослужение в Черновцах.