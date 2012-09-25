Еврокомиссар еще раз призвал Украину к честным выборам

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-офисе комиссара, об этом он говорил во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским.

«Он повторил, что Украина должна приложить все усилия, чтобы рассеять беспокойство относительно политически мотивированных судебных процессов, обратившись к этому вопросу как к части более широкой реформы судебной системы. Октябрьские парламентские выборы должны быть подготовлены и проведены в соответствии с международными стандартами, включая уважение к свободе СМИ, равный доступ к СМИ и свободе собраний», - заявил УНИАН представитель комиссара Петер Стано.

По его словам, комиссар также выразил разочарование подписанием Президентом Украины изменений в закон о функционировании прокуратуры, которые не были обсуждены с Венецианской комиссией. Ш.Фюле отметил, что это стало потерянной возможностью реформировать прокуратуру в соответствии с европейскими стандартами.

Во время встречи комиссар также выразил обеспокоенность проектом закона о восстановлении уголовной ответственности за клевету.

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Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о приоритетности реформ, а также обсудили конкретные шаги, необходимые для улучшения бизнес-климата в Украине и планы Украины по усилению системы управления государственными финансами.

«Это была хорошая возможность оценить состояние дел в отношениях ЕС-Украина в целом и в отдельных секторальных вопросах, в частности ... Я искренне надеюсь, что Украина продемонстрирует свою приверженность европейским ценностям и реформам, позволив нам дальше развивать наши отношения, подписать, ратифицировать и выполнять соглашение об ассоциации. Для этого проведение следующих парламентских выборов, исправление последствий выборочного правосудия и дальнейшие шаги в реформировании судебной системы и общий прогресс в реализации Повестки дня ассоциации критически важны», - процитировал комиссара его представитель.