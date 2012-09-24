Лазаренко наконец ответил на обвинения Мельниченко в причастности к убийству

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко опровергает обвинения бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко в якобы его причастности к заказному убийству народного депутата Евгения Щербаня, и заявляет, что в 2000 году обвинения по его адресу были сфальсифицированы.

Об этом говорится в заявлении П.Лазаренко, переданной УНИАН его защитником Мариной Довгополой.

«Заявление бывшего охранника Президента Кучмы Н.Мельниченко о якобы причастности экс-премьер-министра Украины П.Лазаренко к заказному убийству народного депутата Е.Щербаня, сделанное им 14 сентября 2012 года после дачи так называемых показаний в Министерстве юстиции США, является еще одним проявлением использования черного PR против меня», - отмечается в заявлении.

«Кукловоды из Генеральной прокуратуры Украины, не имея никаких фактов, которые доказывали хотя бы теоретическую причастность П.Лазаренко к этому преступлению, в настоящее время пытаются использовать фрагменты записей М.Мельниченко из кабинета Л.Кучмы как совершенный факт, который якобы может свидетельствовать о моей виновности», - отмечает экс-премьер.

В то же время, отмечает П.Лазаренко, «Н.Мельниченко не был и не мог быть свидетелем убийства Е.Щербаня. Все, что ему известно, - это разговоры в кабинете бывшего Президента Украины. Причем, из тех разговоров, которые уже были обнародованы в средствах массовой информации, скорее, можно сделать заключение о фальсификации бывшим генеральным прокурором Украины Михаилом Потебенько и его заместителем Николаем Обиходом уголовного дела в отношении меня».

П.Лазаренко не исключает, что «в кабинете Л.Кучмы в том или ином контексте назывались фамилии Лазаренко, Кириченко или других лиц, на которых пытались списать убийство Е.Щербаня. Однако обнародованная М.Потебенько и Н.Обиходом версия обвинений по моему адресу в резонансных преступлениях опровергается теми же записями майора Н.Мельниченко. Ведь именно 30 мая 2000 года во время упомянутого Н.Мельниченко в его заявлении разговора М.Потебенько с Л.Кучмой, бывший генеральный прокурор Украины просил у Президента государства разрешения на фальсификацию обвинения в отношении меня в организации убийства Е.Щербаня и проведения на украинских телеканалах соответствующей PR-кампании при участии заместителя генерального прокурора Н.Обихода. Этот факт обнародовало в свое время Интернет-издание «5 элемент». Как следует из слов М.Потебенько, зафиксированных Н.Мельниченко, эта кампания проводилась с одной целью – накануне приезда в Украину Президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона нужно было сделать все для того, чтобы власть США пошла на уступки Генеральной прокуратуре Украины в ее намерении любой ценой нейтрализовать П.Лазаренко».

По словам П.Лазаренко, он понимает, что «заявление бывшего охранника Президента по поводу обсуждения в кабинете Л.Кучмы обстоятельств убийства Е.Щербаня появилась не по его собственной инициативе. Однако если у М.Мельниченко есть офицерская честь и достоинство, то он обязан предоставить не только те фрагменты записей, где М.Потебенько и Л.Кучма формируют версию причастности П.Лазаренко к резонансным преступлениям, но и те, где прямо говорится о цели фабрикования этих уголовных дел. Ведь упомянутый фрагмент разговора в кабинете бывшего Президента Л.Кучмы четко доказывает, что все уголовные дела в отношении меня были сфальсифицированы с целью моей полной политической дискредитации».

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Н.Мельниченко на своей странице в Фейсбук написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко в 1996 году организовал убийство народного депутата и бизнесмена Е.Щербаня, а экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключение. Другие были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу в качестве заказчика убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

15 сентября 2012 года, после заявления Н.Мельниченко, что тот готов свидетельствовать по делу об убийстве Е.Щербаня, Р.Кузьмин озвучил просьбу к власти США дать возможность Генпрокуратуре допросить П.Лазаренко и Н.Мельниченко по делу Ю.Тимошенко.

Р.Кузьмин напомнил, что Генпрокуратура намерена предъявить Ю.Тимошенко новые обвинения. По его словам, часть материалов, необходимых Генпрокуратуре, находятся у властей Соединенных Штатов Америки.