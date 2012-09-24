У Третьякова сомневаются в законности результатов жеребьевки в округе №218

Жеребьевка по определению состава участковых комиссий в скандально известном избирательном округе № 218 превратилась в игру «в наперстки», считает Игорь Романюк, доверенное лицо кандидата в народные депутаты Александра Третьякова.

По информации доверенного лица, жеребьевка должна была начаться в 17.00 в пятницу, 21 сентября, однако якобы из-за сбоя в информационно-аналитической системе «Выборы» дважды не смогла начаться. Жеребьевка началась после 22.00 21 сентября, а около 00.00 минут 22 сентября окружная комиссия ее прервала. Процесс жеребьевки по состоянию на утро 24 сентября до сих пор не возобновился, хотя по закону жеребьевка должна завершиться 21 сентября.

«До сих пор жеребьевка не закончилась, хотя должна была завершиться еще в пятницу, 21 сентября. А промежуточные результаты вызывают справедливые опасения, ведь ее победителями стали партии, которые подали свои представления и списки кандидатур после 00.00 часов 19 сентября, когда окружная комиссия уже не имела права их принимать», - утверждает Игорь Романюк. – Известно, что на данный момент в числе победителей оказались 9 партий из 24, которые зарегистрировали свои представления с нарушением законодательства Украины о выборах народных депутатов. Однако даже с учетом этого, решения ОИК по конкретным кандидатурам, которые войдут в состав 75 участковых комиссий округа № 218, до сих пор нету».

По словам Игоря Романюка, победителями жеребьевки по округу № 218 вместе с Аграрной и Социалистической партиями оказались «диванные» микро-партии, которые существуют только на бумаге»:

- «Народная инициатива»;

- Народная экологическая партия;

- Партия пенсионеров;

- «Либеральная Украина»;

- Партия вольных демократов;

- Социально-экологическая партия «Союз. Чернобыль. Украина»;

- Партия венгров Украины.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября в помещение ОВК № 218 проникли неизвестные, которые подали 24 представления с кандидатурами в состав участковых избирательных комиссий. Несмотря на то, что срок подачи документов уже завершился, ОИК № 218 в нарушение законодательства зарегистрировала представления. 9 из 24 партий-нарушителей оказались в числе победителей жеребьевки в ОИК №218, но на этапе определения конкретных кандидатур в члены 75 участковых комиссий ОИК прервала жеребьевку.

21 сентября оппозиционный депутат и кандидат по округу №218 Александр Третьяков заявил, что члены ОИК сознательно встали на путь соучастия в будущей фальсификации результатов народного волеизъявления.

«Сознательно, открыто, после предупреждения об административной и уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства, члены ОИК незаконно приняли решение о регистрации представлений 24-х субъектов избирательного процесса», - заявил политик.

По сообщениям СМИ, жеребьевка для определения состава участковых избирательных комиссий прошла с нарушениями во многих мажоритарных округах по всей Украине. В частности, о нарушениях в ходе жеребьевки сообщали оппозиционные кандидаты по округам № 95 (г. Ирпень, Киевская область), 212, 218, 223 (все - Киев) и других.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко назвал жеребьевку в УИК одним из этапов подготовки Партии регионов к масштабным фальсификации выборов в Верховную Раду 28 октября 2012 года.