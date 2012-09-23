ЦИК вернул заявление посла США обратно в ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Центризборкома.

Кроме того, ЦИК решил также послать для реагирования в Генеральную прокуратуру обращения кандидатов в депутаты Вадима Гладчука (одномандатный избирательный округ № 223, г. Киев) и Юрия Фурмана (одномандатный избирательный округ № 106, Луганская область)

ЦИК объяснил в своем решение, что в этих заявлениях и обращениях содержится информация о нарушении законодательства о выборах народных депутатов Украины и нарушениях, которые имели место к началу избирательного процесса.

При этом Центризбирком отметил, что, в соответствии с ч.1 ст.114 закона о выборах народных депутатов, предусмотрена криминальная и административная ответственность лиц, виновных в нарушении избирательного законодательства. ЦИК также ссылается на ч.2 ст.61 закона о выборах народных депутатов, согласно с которой избирательная комиссия должна оповещать правоохранительные органы в случаях выявления нарушений для проведения проверки и реагирования в соответствии с законом.

«Следовательно проведение проверки изложенных в заявлениях или сообщениях сведений о возможных признаках совершения преступления или административного нарушения, принятие по них решений, выявление виновных лиц и привлечение их к ответственности выходит за пределы полномочий ЦИК. Уголовно-процессуальным кодексом Украины установлено, что решение подобных вопросов входит в исключительную компетенцию уполномоченных на это органов», - сказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

В то же время во время обсуждения этого решения не оглашались конкретные факты, указанные заявителями.